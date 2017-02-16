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Николай Статкевич: Маршем 17 февраля следует показать, что мы не быдло

  • 16.02.2017, 22:17
Николай Статкевич

Марш рассерженных белорусов состоится 17 февраля в 18:00 на Октябрьской площади в Минске.

Марш рассерженных белорусов 17 февраля двинется к Министерству по налогам и сборам.

По словам политика Николая Статкевича, Министерство по налогам и сборам выступает «карательным инструментом по реализации этого одиозного декрета о налоге с безработных», передает «Белсат».

«Никуда не денутся — отменят его. Этим декретом власти тестируют белорусов: быдло вы совсем уже или еще нет?», — говорит политик.


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