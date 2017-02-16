Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» 16.02.2017, 22:22

«Зубры» победили клуб из Нижнекамска в серии буллитов.

Минское «Динамо» выиграло по буллитам у нижнекамского «Нефтехимика» — 2:1.

На 19-й минуте Фредрик Петтерссон реализовал большинство, после чего пошла вязкая игра. Команды имели мало возможностей отличиться, но редким шансом за 40 секунд до сирены воспользовался Рихард Гюнге — 1:1, пишет tut.by.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точные броски Александра Матерухина и Фредрика Петтерссона принесли минчанам победу.

«Динамо-Минск»: Лаланд (Скривенс); Готовец — Лисовец, Комаров — Волков — Китаров; Граньяни — Коробов, Клинкхаммер (А) — Костицын (К) — Матерухин; Хенкель — Шинкевич, Палушай — Ковыршин — Петтерссон; Гаврус — Кулаков (А) — Дрозд; Карабань.

«Нефтехимик»: Кареев (Колпанен); Сергеев (А) — Кинрейд, Секстон — Брюле — Гюнге; Первышин — Лямин, Столяров (К) - Полыгалов (А) — Порядин; Огурцов — Березин, Шиксатдаров — Якимов — Бикмуллин; Квартальнов — Коньков — Хайруллин; Фазылзянов; Здунов.

Этот выигрыш позволил «Динамо» подняться на пятое место в турнирной таблице.

Последний матч регулярного сезона минчане проведут в субботу против «Ак Барса».