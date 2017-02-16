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Для авиапассажиров создали пальто-чемодан

  • 16.02.2017, 22:42

Австралийские дизайнеры создали так называемое пальто-чемодан, в карманах которого можно пронести вещи общим весом до 15 килограммов.

Airport Jacket рассчитано прежде всего на авиапассажиров, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Пальто имеет 14 глубоких карманов, в которые, к примеру, умещаются два ноутбука, iPad, две пары туфель, джинсы, пять футболок, джемпер и фотоаппарат.

Компания-производитель Juice Promotions Australia указывает, что благодаря их разработке путешественники смогут не сдавать вещи в багаж, а проносить их на борт лайнера.

Airport Jacket при желании возможно превратить в сумку. Длина пальто регулируется благодаря отстегивающимся карманам.


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