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Лига Европы: Калачев помог «Ростову» разгромить «Спарту»

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  • 16.02.2017, 23:26
Тимофей Калачев

«Ростов» разгромил пражскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 4:0.

Белорусский хавбек ростовчан Тимофей Калачев отыграл «от звонка до звонка» и отметился результативной передачей, передает «Прессбол».

Ответный поединок пройдет в столице Чехии 23 февраля.

Ростов (Россия) — Спарта (Прага, Чехия) — 4:0

Голы: 1:0 — Мевля (15). 2:0 — Полоз (38, пас — Калачев). 3:0 — Нобоа (40). 4:0 — Азмун (68, пас — Полоз).

Удаление: Конате (Спарта, 32).


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