Лига Европы: Калачев помог «Ростову» разгромить «Спарту»4
- 16.02.2017, 23:26
«Ростов» разгромил пражскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 4:0.
Белорусский хавбек ростовчан Тимофей Калачев отыграл «от звонка до звонка» и отметился результативной передачей, передает «Прессбол».
Ответный поединок пройдет в столице Чехии 23 февраля.
Ростов (Россия) — Спарта (Прага, Чехия) — 4:0
Голы: 1:0 — Мевля (15). 2:0 — Полоз (38, пас — Калачев). 3:0 — Нобоа (40). 4:0 — Азмун (68, пас — Полоз).
Удаление: Конате (Спарта, 32).