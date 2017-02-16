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Видео: Сотни человек в центре Минска поют «Край, ты мой край»

  • 16.02.2017, 23:37

Белорусы на «Спеўным сходзе» поют любимые песни из «Народного альбома».

«Спеўны сход» был посвящен песням из культового «Народного альбома», которые всеми присутствующими были исполнены под аккомпанемент живых инструментов с участием его создателей - автора текстов Михаила Анемподистова и музыканта Лявона Вольского, передает «Белсат».

На мероприятии прошла презентация диска с записью «Народный альбом. 20 лет», который состоялся осенью в Белостоке.

24 февраля в минском клубе «Prime Hall» состоится большой концерт «Народного альбома», главным медийным партнером которого является наш телеканал.


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