Видео: Сотни человек в центре Минска поют «Край, ты мой край» 16.02.2017, 23:37

Белорусы на «Спеўным сходзе» поют любимые песни из «Народного альбома».

«Спеўны сход» был посвящен песням из культового «Народного альбома», которые всеми присутствующими были исполнены под аккомпанемент живых инструментов с участием его создателей - автора текстов Михаила Анемподистова и музыканта Лявона Вольского, передает «Белсат».

На мероприятии прошла презентация диска с записью «Народный альбом. 20 лет», который состоялся осенью в Белостоке.

24 февраля в минском клубе «Prime Hall» состоится большой концерт «Народного альбома», главным медийным партнером которого является наш телеканал.