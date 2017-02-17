закрыть
17 февраля 2017, пятница, 10:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Европарламент одобрил создание армии ЕС

  • 17.02.2017, 7:36
  • 7,399
Ги Верхофстадт

Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС.

Европейский парламент одобрил резолюцию, предложенную экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о "брексите" Ги Верхофстадтом, об усилении централизации Европейского союза и создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии.

Верхофстадт поддерживают федерализацию ЕС в противовес, как он говорит, националистам-протекционистам.

За резолюцию проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся, передает BBC.

Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС.

Бельгийский политик считает, что внутри Евросоюза необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.

Как отмечают корреспонденты, по сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, однако, заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.

В этом году Евросоюз ожидают выборы во Франции, Германии и Нидерландах - в каждой из этих стран опросы показывают, что популисты-евроскептики могут рассчитывать на значительную поддержку населения.

Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»