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Журналист «Прессбола» съел восьмистраничную газету

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  • 17.02.2017, 7:46
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Хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков сдержал обещание и съел восьмиполосный номер родной газеты.

Вячеслав Федоренков – главный по хоккею в газете «Прессбол». Год назад, когда минское «Динамо» преследовали всякие неприятности, а команда пролетала мимо плей-офф, журналист разуверился в менеджерских способностях тогдашнего и.о. гендиректора «зубров» Павла Бурбы. Разуверился до такой степени, что на форуме сайта pressball.by заявил: мол, готов съесть номер газеты, в котором критиковал способности Бурбы как хоккейного управленца, если «Динамо» выйдет в плей-офф, а сам Бурба будет вести переговоры с хоккеистами и агентами, пишет «Трибуна».

«Динамо» уже в плей-офф с рекордным количеством очков, а Бурба, хоть больше и не гендиректор, а лишь только зам, регулярно выступает с комментариями по селекционной политике клуба. В общем, все условия для званого ужина газетой соблюдены.

В «Динамо» слов Федоренкова не забыли, но решили закруглить ситуацию гуманно и без риска отравления. Журналиста пригласили в эфир клубного шоу и там преподнесли торт в виде газеты. Федоренков, отведав угощенье, сказал, что это «очень вкусно, но нечестно».

Позже Федоренков выразил намерение исполнить обещание и съесть газету годичной давности. После матча с «Нефтехимиком» он сделал это. Журналист не стал есть восьмистраничный выпуск «Прессбола» всухомятку, а заел его солянкой и запил колой. Посмотреть на поедание газеты в пресс-центр пришел даже тренерский штаб минчан во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Коуч «зубров» был очень впечатлен. Он признался, что его удивило то, как «Слава держит слово».


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