Цукерберг хочет помочь созданию гражданского сообщества 2 17.02.2017, 8:23

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Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг выразил видение своей компании в качестве оплота против изоляционизма.

Об этом Цукерберг написал в письме к пользователям.

Он заметил, что, когда социальная сеть создавалась в 2004 году, «каждый год мир становился все сплоченнее» и это виделось позитивным трендом. «Однако сейчас по всему миру есть люди, которые оставлены за бортом глобализации, и движения, удаляющиеся от глобальных связей», — пишет Цукерберг, не называя, конкретных движений, пишет РБК.

По словам главы Facebook, вопросы, стоящие перед компанией, заключается в том, можно ли сделать «глобальное сообщество которое работает для всех», и в чем заключается дальнейшее развитие: в большем единении или в пути в обратном направлении. Сам Цукерберг заметил, что он выступает за объедение людей.

«Догмы спокойного прошлого недостаточно для бурного настоящего», — процитировал Цукерберг 16-ого президента США Авраама Линкольна.

При этом Цукерберг отметил, что Facebook может уйти от формата социальной сети для друзей и семьи. Он предположил, что Facebook может заняться созданием социальной инфраструктуры в пяти сферах, которые Цукерберг назвал сообществами.

Так, поддерживающее сообщество займется усилением традиционных институтов, безопасное сообщество оказанием помощи во время и после кризисов, информированное сообщество поможет выработать «общее понимание в мире, где у каждого есть права голоса».

При этом глава Facebook задался вопросом, как Facebook может помочь созданию гражданского сообщества в мире, где для голосования иногда требуется меньше половины голосов. Он также заметил, что социальная сеть может помочь построить инклюзивное сообщество, «которое будет отвечать общим ценностям».