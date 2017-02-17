Минчане возмущены новым строительством возле Куропат 4 17.02.2017, 8:31

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Рядом с Куропатами начали строительство пятиэтажного офисного центра.

Накануне сюда приехали работники, которые начали ограждать площадку, вырубать деревья, делать скважины, свозить строительные материалы.

С жителями микрорайона «Зеленый луг» никто строительство не согласовывал, люди возмущены и уже собрали несколько сотен подписей против новой постройки, передает «Белсат».

«Это просто надоело. Землю продали за взятку, это однозначно. И когда мы голосовали, все были против, ни один человек за, но народ как всегда ни при чем, и его не слушают», — возмущается местный житель.

Строят благодаря взятке?

Представители строительной фирмы заявляют, что имеют все разрешения и приостанавливать стройку не собираются. На место же приехали члены консервативно-христианской партии БНФ, которые пытались выяснить обстоятельства дела.

Заказчик: фирма «Кипрреконструкция», находится на Ваупшасова 22, комната 22. Дал разрешение на это Мингорисполком от 20.01.2017.

«Здесь целая коррупционная схема задействована, так как мы понимаем, что просто так это место не могут выделить», — уверен Александр Чехольский из КХП-БНФ.

Заместитель председатель КХП-БНФ Сергей Попков позвонил в Министерство культуры, спросил, согласовывалось ли строительство с министерством. Ответ был, что не согласовывалось.

Члены КХП-БНФ отмечают, что строительство офисного центра — это очередное наступление властей на народный мемориал.

Политики призывают людей защищать Куропаты и остановить строительство. Они приглашают всех неравнодушных приехать на строительную площадку уже сегодня.