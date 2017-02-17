Трамп: Я люблю торговаться, но, возможно, я не смогу договориться с Путиным 5 17.02.2017, 9:00

Первая персональная пресс-конференция президента США стала самым продолжительным выступлением Дональда Трампа перед репортерами.

За 1 час 15 минут глава Белого дома подробно перечислил достижения своей администрации, выступил в защиту собственных советников, обвинил прессу в распространении «фальшивых новостей» и назвал лживыми сообщения о контактах сотрудников предвыборного штаба с российскими официальными лицами, передает «Голос Америки».

«Мы достигли невероятного прогресса, – объявил президент США в начале пресс-конференции. – Еще никогда не было избранного президента, который достиг бы таких успехов за такое короткое время».

По словам Дональда Трампа, он получил «в наследство» от своего предшественника страну, находящуюся «в состоянии хаоса», но за считаные недели сумел добиться того, что крупные компании начали «возвращать заводы» в США из-за границы, создавая новые рабочие места. Кроме этого, президент отдал приказ Пентагону о разработке плана по уничтожению «Исламского государства», начал работу над реформой налогового законодательства, укрепил границы, ввел мораторий на прием на работу новых федеральных служащих, защитил правоохранительные органы. В ближайших планах Дональда Трампа – подготовка нового указа, ужесточающего правила въезда в США, пересмотр программы медицинского страхования Obamacare, утвержденной его предшественником и продолжение «работы по укомплектованию администрации».

«Политики лгут, чтобы добиться избрания, – подчеркнул Дональд Трамп. – Но я делаю то, что обещал...Поэтому я и выиграл, получив 306 голосов выборщиков. Это самая большая электоральная победа со времен (президента) Рейгана!».

Президент США отверг обвинения СМИ в том, что в его собственной администрации царит хаос, и многие распоряжения не проходят процедуру голосования с соответствующими ведомствами.

«Эта администрация работает, как хорошо отлаженная машина», – заявил Трамп, добавив, что единственной проблемой он считает «сопротивление демократов» в конгрессе, которые затягивают процесс утверждения выдвинутых им кандидатур на ключевые посты в кабинете.

Еще одной проблемой президент Трамп считает прессу, которая «вышла из-под контроля» и постоянно критикует новую администрацию США.

«Пресса нас атакует потому, что ей не нравится, что я выполняю обещания (данные во время предвыборной кампании), – пояснил президент, обращаясь к репортерам. – Я сейчас не занимаюсь пустыми рассуждениями и не брежу, я говорю вам, что вы бесчестные люди».

Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ, получивших информацию о контактах сотрудников его предвыборного штаба с российскими официальными лицами. По его словам, он лично разговаривал с тремя бывшими советниками, включая оставившего должность советника по национальной безопасности Майкла Флинна, и все они «полностью отрицали» какие-либо контакты с представителями Москвы.

По утверждению президента, телефонные переговоры генерала Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком «были частью его работы», и точно так же экс-советник «контактировал еще с 30 государствами».

«Я не отдавал ему таких распоряжений, но обязательно отдал бы их, потому что в этом заключается его работа», – сказал Дональд Трамп.

При этом президент признал, что многочисленные «утечки» информации о работе его администрации полностью соответствуют действительности, но заявил, что пресса неправильно их интерпретирует.

«Утечки абсолютно реальны, – сообщил он. – Но новости (об этом) фальшивые, потому что большая часть новостей – фальшивки».

По его мнению, публикации, в которых «разглашается секретная и конфиденциальная информация», являются преступлениями, а разглашение в СМИ подробностей его телефонных переговоров с лидерами Мексики и Австралии – примером «лживости» прессы.

Трамп также напомнил, что его соперница по президентской гонке, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в свое время объявила о начале «перезагрузки» отношений с Россией, вручив партнерам по переговорам «дешевую пластиковую коробку», и поэтому сам он не видит ничего необычного в попытке вновь наладить отношения с Москвой.

«Вы можете говорить все, что вы хотите о России – все это сфабрикованные фальшивые новости», – заявил Дональд Трамп.

Президент США вновь сообщил, что его ничто не связывает с Россией, и он вполне мог бы проводить «очень жесткую» политику по отношению к Кремлю, но считает, что это помешало бы ему «заключить сделку» с Владимиром Путиным.

«Я люблю торговаться, я очень хорошо умею это делать, но вполне возможно, что я не смогу договориться с Путиным», – предположил Дональд Трамп.

Глава Белого дома не стал уточнять, о какой именно сделке может идти речь, но объяснил, что желание наладить отношения с Москвой вызвано стремлением предотвратить возможную общемировую катастрофу.

«Это будет невиданный ядерный холокост, – подчеркнул Трамп. – Они, как и мы, являются очень сильной ядерной державой. Но, поверьте мне, если у нас будут хорошие отношения с Россией – это будет хорошо, а не плохо».

Президент США также пообещал, что уже на следующей неделе подпишет новый указ, ужесточающий правила въезда в страну, и продолжит борьбу с нелегальными иммигрантами. При этом он отказался раскрыть детали своего нового плана.

«Я не буду говорить, что я делаю, – сообщил он в ответ на вопрос журналиста. – Я не говорю о своих планах, связанных с военной сферой. Я не говорю о планах урегулирования на Ближнем Востоке. Никто не должен (заранее) об этом узнать».