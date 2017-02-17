Как экс-голкипер сборной Беларуси чуть отбился от налога на «тунеядство» 17.02.2017, 9:16

Антон Амельченко

В категорию «тунеядцев» неожиданно для себя попал и экс-футболист национальной сборной Антон Амельченко.

В 2015 году белорусский голкипер начал сезон в «Ростове». 28 июня он перебрался в воронежский «Факел», но уже через пять месяцев стороны решили прекратить сотрудничество. В том сезоне вратарь сыграл всего три матча за клуб ФНЛ и вернулся в Беларусь, где его ждал «привет» из налоговой, пишет Tribuna.com.

— Естественно, не обрадовался, когда получил это «письмо счастья» за 2015 год. В том сезоне я играл в «Ростове» и «Факеле». Все это отмечено в трудовой книжке. В том году я не работал всего два месяца, но для соответствующих органов это стало основанием для того, чтобы присвоить мне статус «тунеядца», — говорит Амельченко. — Мы живем в 21 веке, интернет широко развит. Если вы не знаете, где работает спортсмен, забейте его фамилию в google. Было реально обидно, я же не бил баклуши. Почему я должен платить деньги государству? Я не получаю каких-то бесплатных медицинских услуг, вовремя оплачиваю коммунальные счета. Приношу деньги в государственную казну, но что делать? Закон есть закон.

Антону все-таки удалось решить проблему.

— Моя сестра работает юристом. Пошел за консультацией к ней. Она сказала, что трудовая книжка является подтверждением того, что я не тунеядствовал. В специальных органах мне сказали: «Пришли контракт». Не понимал, зачем людям собирать лишнюю бумагу, если есть трудовая книжка? В конце концов, обошел этот закон благодаря тому, что у меня на иждивении есть маленький ребенок (тунеядцами не считаются родители, которые воспитывают детей до 7 лет, если те не ходят в детский сад). Написал соответствующую бумагу. Только после этого мне прислали документ, в котором сказали, что я не должен государству.