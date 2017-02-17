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Чижовский «Простор - Трейд» задолжал бюджету

  • 17.02.2017, 9:31
Фото: budveles.by

Компания, управляющая частью гипермаркетов ProStore, вошла в разросшийся до невиданных размеров «черный список» неплательщиков бюджету.

По состоянию на 1 февраля 2017 года списке  плательщиков, имеющих задолженность по налогам (сборам), пеням и пошлинам, фигурирует несколько тысяч субъектов хозяйствования. Среди них – достаточно много известных бизнесов, сообщает ej.by.

Так, по итогам первого месяца нового года в «черном списке» кроме «Простор-Трейда» Юрия Чижа и его новых московских партнеров оказалась Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» Михаила Супруновича, некогда входившая в холдинг «Белвнешэкономбанка» фирма «Белинтерфинанс», фабрики «Миран-парфюм», «Ромгиль-текс», «Сивельга» и «Двенадцать мастеров»,  ретейлер «Рапаторг».

Проблемы с платежами в бюджет возникли у одного из первых гостиничных девелоперов Беларуси турецкой компании «Минск Принцесс Отель» и первых риелтеров «Центра недвижимости «Пакодан».

Достаточно представителен «черный список» в своей медийной составляющей. Среди должников  компании «Бел Медиа Союз», «Редакция программы телевещания «БелМузТВ», «Центр деловых коммуникаций Белбиз».

С прошлого в новый год с долгами перешли девелоперы «Минселко», «Лада ОМС-Инжениринг», «ЕвроСтэпГрупп», «ИСК Александров-групп», «Монолит Групп», «Фарт и В».

 По итогам первого месяца в числе неплательщиков оказалось издательское предприятие «Логвинов».

Также отметим некоторые проблемы с платежами в бюджет у футбольных клубов «Гранит-Микашевичи», могилевского ФК «Днепр» и ФК «Лида», а также Белорусской федерации современного пятиборья.


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