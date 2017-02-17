Налог на «тунеядство» выводит белорусов на улицы 4 17.02.2017, 9:55

Фото: dw.de

20 февраля в Беларуси официально заканчивается срок уплаты "налога на тунеядство".

Многие белорусы не только не спешат платить, но и настаивают на отмене этого налога, говорится в репортаже Немецкой волны.

"Налог на тунеядство" введен в Беларуси согласно декрету Лукашенко №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Сумма сбора составляет 20 базовых величин (около 230 евро). Перечислять его в бюджет должны граждане Беларуси, не уплачивающие налоги более 183 календарных дней в году.

"Письма счастья", которые не радуют

По официальным данным, которые озвучила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко, налоговые органы направили 470 тысяч извещений, прозванных в народе "письмами счастья". Уплатили сбор почти 46 тысяч человек - каждый десятый, а в бюджет поступило около 14 миллионов рублей, примерно 7 миллионов евро в эквиваленте.

Белорусские власти вынуждены признать незначительность поступлений от этого сбора. Особенно это заметно на примере отдельных регионов. Только в Брестской области после предоставления гражданами документов и пояснений налоговые органы полностью отменили или уменьшили сумму платежа почти десяти тысячам граждан.

И если председатель местного облисполкома Анатолий Лис во время недавнего общения с журналистами призывал "не спекулировать" на этой теме, то прокурор Брестской области Виктор Климов посетовал на возникающие трудности из-за несовершенства информационной базы, имеющейся в распоряжении налоговых органов.

Полномочиями об освобождении от уплаты сбора с формулировкой "в связи трудной жизненной ситуацией" наделены также местные органы власти. При городских и районных исполкомах созданы специальные комиссии. По словам заместителя председателя Брестского горисполкома Сергея Жукова, на данный момент от уплаты сбора на финансирование госрасходов были освобождены почти 50 процентов заявителей (78 из 116 человек).

Не платить и идти в суд

Массовые обращения в связи с необходимостью уплаты "налога на тунеядство" поступают не только в органы власти. Активисты кампании "За наш город!" рассказали DW, что буквально за несколько дней к ним обратились за консультацией более ста безработных жителей Бреста, получивших "письма счастья".

По словам активистки кампании Анны Канюс, "люди приходят, потому что не в состоянии заплатить этот сбор". В качестве примера она привела историю брестчанки, которая до этого посетила налоговую инспекцию и горисполком. "Там никого не волновало, что женщина одна воспитывает ребенка, а в 2015 году ухаживала за тяжело больной матерью, - рассказывает Канюс. - Чиновники намекнули, раз она выжила как-то за эти годы, то и сейчас проживет, заплатив налог "на тунеядство".

Правозащитники, оказывающие юридическую помощь, призывают не бояться обжаловать выставленное требование об уплате сбора в судах. По мнению юриста Владимира Кривольцевича, в этом случае есть возможность если не доказать необоснованность действий налоговых органов, то с меньшими издержками тянуть время: пока обращение рассматривается в различных инстанциях пеня за неуплаченный налог не взимается.

Декрет стоит отменить

Еще одна отличительная особенность нынешней ситуации в Беларуси - реакция людей на предложение поставить свою подпись под обращением за отмену президентского декрета, которым введен "налог на тунеядство". Активисты оппозиционных партий и общественных организаций отмечают, что такой активности белорусы не проявляли даже во время избирательных кампаний.

Член независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Александр Сахарук рассказал, что когда он собирал подписи около одного из брестских магазинов, и когда число подписавшихся перевалило за сотню, к нему подошел сотрудник милиции.

"Участковый инспектор высказал претензии по поводу того, что якобы пристаю к гражданам, - делится подробностями Сахарук. - Но люди в буквальном смысле "отбивали" меня от милиционера, заявив, что никакого принуждения при сборе подписей не было". Тем не менее пару дней спустя на активиста независимого профсоюза, составили протокол "за несанкционированное массовое мероприятие". Теперь его ожидает суд.

На уличную активность граждан, связанную с негативным отношением к декрету №3, рассчитывают в оппозиционных структурах региона. Исполняющий обязанности председателя Брестской областной организации ОГП Владимир Вуек рассказал, что только в Бресте в горисполком было направлено 26 заявок на пикеты, провести которые предполагалось в течение одного дня (18 февраля) на оживленных улицах и около крупных торговых объектов.

17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш расерженных белорусов.