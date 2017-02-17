Минчан просят заплатить за воду заново 3 17.02.2017, 10:03

Каждый восьмой житель Минска неправильно внес показания приборов учета расхода воды.

Об этом говорится в пресс-релизе небанковской кредитно-финансовой организации ЕРИП.

Напомним, после того, как перестал работать сайт komplat.by, показания счетчиков нужно вводить в ЕРИП.

Сделать это можно также и при оплате в интернет-банкинге. Но, как оказалось, многие горожане с таким «квестом» не справились и ввели неправильные показания.

«Просто вносите в систему в момент оплаты ЖКУ текущее значение ваших счетчиков. Не фактическое потребление, не цифру 0, а именно текущее значение. Система сама все рассчитает», — еще раз напомнила заместитель председателя правления НКФО ЕРИП Наталья Штевнина.

Например, в январе на счетчике было 267 кубов, а в феврале — 270. Так вот, вводить нужно именно цифру 270, а не 3 кубометра, которые вы потратили. Если же вы по каким-то причинам не пользовались водой и показания счетчиков остались на прежнем уровне, то все равно нужно ввести именно ту цифру, которую показывает прибор учета (в данном примере — 267, а не 0). Сколько вы «вылили» воды в деньгах, узнаете уже при оплате следующей жировки.

В ЕРИП рекомендуют вводить данные счетчиков с 15 по 25 число каждого месяца.

— Если введены некорректные данные и пришло осознание этого, то можно зайти в ЕРИП повторно и ввести данные счетчиков снова — будут приняты к расчету именно последние, — поясняют специалисты. — Второй вариант — обратиться в свой РКЦ и сообщить им правильные показания.

Правда, успеть исправить ошибку нужно до 25 числа включительно.

Но если рассказать о потраченной воде можно уже сейчас, то оплатить жировку за январь пока нельзя. Платежки пока не принесли в почтовые ящики, не выставлены суммы и в интернет-банкинге. С чем связана задержка в этот раз — не поясняют. Не исключено, что загвоздка — с оплатой отопления. Напомним, городские коммунальники говорили, что сумму за самую дорогую услугу в жировках могут разбить на несколько месяцев — январь выдался слишком морозным и итоговые счета могут получиться весьма солидными. Вопрос якобы рассматривался на уровне правительства, однако пока документа на этот счет не было. При этом в некоторых столичных РСЦ говорят, что извещения могут принести до конца этой недели.