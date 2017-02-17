Польский мобильный оператор запустил специальный тариф для украинцев 17.02.2017, 10:11

Сегодня в Польше проживают и работают 1,2 миллиона украинцев.

Поток студентов и трудовых мигрантов из Украины в Европу привлекает внимание телеком-операторов. Украинцы - крупнейшее этническое сообщество в Польше. Только по официальным данным, в 2016 году там насчитывалось 1,2 млн украинцев. Причем это сообщество постоянно растет.

За прошлый год количество граждан Украины в соседней стране увеличилось на 65%, передает Liga.net.

С точки зрения телеком-оператора, украинцы в Польше - это клиенты, которым нужно организовать удобное общение в рамках двух стран. Причем преимущественно потребление услуг связи происходит в государстве, где они проживают, учатся или работают. У таких абонентов есть регулярная потребность в звонках домой.

Второй по величине польский мобильный оператор Play решил сыграть на этом тренде и вывел в начале февраля на свой рынок стартовый пакет для украинцев, которые приехали в Польшу на заработки. Договоренности с украинскими операторами позволили ему вывести отдельный тариф для звонков в Украину - 1,96 грн за минуту или СМС. Поляки не пожалели денег на раскрутку. В общей сложности компания инвестирует в новый тариф около $1 млн в течение нескольких месяцев. Для съемки рекламного видеоролика, который будет крутиться в интернете, Play привлек группу Океан Эльзы.

Большинство рекламы будет размещено на польских носителях. Хотя, как рассказывает маркетинг-директор Play Бартош Добжинский, несколько билбордов появится и во Львове. Также на территории нашей страны запланирована раскрутка пакета в соцсетях. Представители оператора обещают, что продавать стартовые пакеты будут прямо на польской границе. Кроме того, пакет для украинцев можно будет приобрести в 40 000 точках продаж по всей Польше.

У поляков смелые планы. По словам Добжинского, до конца года Play собирается подключить несколько сотен тысяч украинцев. За первые несколько недель работы тарифа к нему уже подключились десятки тысяч, рассказывает менеджер. При среднем доходе с одного абонента (ARPU) в 5 евро на 100 000 украинских клиентов Play гипотетически может зарабатывать 6 млн евро в год.