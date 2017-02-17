Польша готова поставить оригинальную мебель для белорусского «круглого стола»11
- 17.02.2017, 10:51
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Пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды поддержал идею диалога между властью и оппозицией в Беларуси.
Официальная Варшава готова посодействовать встрече Лукашенко с оппозицией, если такая встреча произойдет.
Об этом газете «Rzeczpospolita» рассказал пресс-секретарь польского президента Анджея Дуды Марек Магеровски.
«Конечно, Польша зависит от демократизации Беларуси. Каждую инициативу, направленную на углубление диалога между властями и оппозицией в Минске, мы приветствуем. Если идея белорусского «круглого стола» обретет конкретные формы, можно будет подумать о заиствовании известной мебели из президентского дворца», - сказал он.
Ранее к диалогу по примеру польского «круглого стола» Лукашенко призвали главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, а также на встрече с правителем главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич.
«Целью круглого стола в Польше в 1989 году было проведение свободных демократических выборов и мирная смена власти в стране.
Круглый стол в Беларуси, как и в Польше, может быть только с реальной оппозицией и должен ставить целью мирную смену власти через свободные выборы», - отметила Наталья Радина.