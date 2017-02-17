Синоптики: В выходные будет теплая погода 17.02.2017, 11:17

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В предстоящие выходные и в начале следующей недели сохранится оттепельная погода.

Об этом сообщила БелаПАН заместитель начальника службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Рыбакова.

«В ближайшие дни атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, продолжат поставлять в Беларусь теплый влажный воздух. Осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. Сохранится повышенный температурный режим, который более характерен для первой половины марта», — сказала синоптик.

В субботу, 18 февраля, ночью под влиянием фронтального раздела на значительной части территории, а днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 3 — плюс 2°С, максимальная днем 0 — плюс 5°С.

В Минске ночью небольшие кратковременные осадки, мокрый снег, дождь, днем без существенных осадков (вероятность небольших осадков 5—10%). Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0 — минус 2°С, максимальная днем плюс 1 — 3°С.

В воскресенье, 19 февраля, ночью преимущественно без осадков, утром и днем в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Возможен слабый туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем по северу страны ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью минус 4 — плюс 1°С, максимальная днем минус 1 — плюс 4°С.

В понедельник и вторник, 20—21 февраля, атмосферные фронты обусловят на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ожидается слабый туман, ночью и утром гололед. Температура воздуха минимальная ночью минус 3 — плюс 4°С, максимальная днем 0 — плюс 7°С.