Судьба Европы, как и семьдесят лет назад, опять в руках белорусов 3 Алексей Арестович

17.02.2017, 11:24

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Алексей Арестович

Складывающаяся в Беларуси ситуация имеет недвусмысленную схожесть с крымской.

После описания политических аспектов возможной оккупации Беларуси российской армией, решил я просмотреть чисто военные резоны возможной операции. Для этого пришлось повозиться с открытыми источниками, сообщавшими о некоторых совместных российско-белорусских военных учениях за последние пару лет.

1. Следует отметить, что учения «Запад-2017», про которые столько говорится в последнее время, будут не единственными на белорусском ТВД этим бурным летом. В рамках единого замысла этих учений Россия, Беларусь и их союзники по ОДКБ проведут еще совместные оперативно-тактические учения «Боевое братство-2017». То есть, под прикрытием проведения одних и вторых учений западная часть России и почти вся территория Беларуси будут насыщены войсками, на вооружении которых будет, в основном, наступательное оружие.

2. Планы Кремля по усилению военного присутствия на территории Беларуси закреплены официально и помимо гипотетических угроз в рамках будущих учений. В декабре 2016 года правительство РФ утвердило программу «Усовершенствования объектов военной инфраструктуры, запланированных к совместному использованию в интересах обеспечения Региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации в 2016-2019 годах». Этим документом предусмотрена реконструкция 44 тыловых объектов на территории Беларуси, включая военные аэродромы в Бобруйске и Барановичах. Нет никаких сомнений, Москва вкладывается в те военные объекты, которые собирается использовать сама. Почти пять десятков полигонов, баз, хранилищ, складов и пр. элементов военной инфраструктуры готовятся к приему российских войск.

3. Некоторые направления будущей географии оккупационной группировки можно рассмотреть уже сейчас.

а) полигон «Брестский» – учебный центр и район дислокации белорусской 38 отдельной десантно-штурмовой бригады ССО Беларуси. Вероятно, что в этом районе будет сформировано ядро будущего Польского оперативного направления. Исходя из состава участников и тематики учений в 2016 году, можно предположить, что после «отработки вопросов взаимодействия» летом 2017 года на этом направлении останутся «отпускники» из состава 31 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ (Ульяновск) и 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ ВС РФ (Иваново), командиры которых (это интересно) много личного состава похоронили в украинских черноземах;

б) полигон «Гожский2 (недалеко от Гродно) – учебный центр и район дислокации 6 гвардейской отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Беларуси. В самом Гродно вполне достаточные условия для размещения будущего пункта управления российскими войсками на Литовском оперативном направлении. Кстати, историческое название 6 бригады начинается со слов «Киевско-Берлинская…». Основу сил ВС РФ на этом направлении могут сформировать соединения и части 20 Армии ЗапВО ВС РФ, например из состава 144 мотострелковой дивизии (Ельня) и 3 мотострелковой дивизии (Богучар);

в) центр подготовки сил специальных операций Беларуси «Лосвидо» – район дислокации 103 отдельной воздушно-десантной бригады ССО Беларуси. Будущий пункт управления российскими войсками на Латвийском оперативном направлении, вероятно, разместят в Витебске. Основу «контингента» здесь могут сформировать на базе соединений и частей Псковской 76 десантно-штурмовой дивизии, отдельные подразделения которой в 2016 году отработали вопросы взаимодействия в ходе совместных учений с подразделениями упомянутой Витебской бригады.

Наиболее уязвимой целью (а украинский аспект оккупации Беларуси пока не рассматриваем специально) в случае расширения агрессии со стороны России в направлении Европы, является Латвия: по площади и глубине территории, численности и качественному составу национальных вооруженных сил, количеству российского и пророссийского населения.

Основными учебными вопросами во время совместных учений предыдущих лет ВС РФ и Беларуси были вопросы применения сил быстрого реагирования.

Однако сегодня одними десантниками и пехотой потенциального врага в лице стран НАТО не удивить.

Поэтому на каждом из трех оперативных направлений обязательно появятся полковые или бригадные артиллерийские группы, а также могут появиться батареи/дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов, например «Искандер». На авиабазах в Барановичах и Бобруйске количество российских самолетов бомбардировочной, истребительной, разведывательной и транспортной авиации должно значительно превысить имеющиеся там сегодня 4 единицы истребителей Су-27.

Кроме того, наземный компонент не может остаться без поддержки танков.

Наиболее вероятными донорами являются танковые полки из состава 144 мсд и 3 мсд, а также, в случае необходимости, танковые подразделения Кантемировской и Таманской дивизий.

Логика географического размещения танковых и мотострелковых соединений и частей, как минимум в начале оккупации, предусматривает их сосредоточение во вторых эшелонах указанных оперативных направлений, а также недалеко от столицы Беларуси — Минска.

Внимательно смотрим — начнутся ли в ближайшее время реконструкционные работы на:

— общевойсковом полигоне «Дубовка»;

— учебном центре «Заслоново»;

— учебного центре «Чепелево»;

— 230 общевойсковом полигоне «Обуз-Лeсновский»,

— и прямо под Минском – в районе 227 общевойскового полигона «Борисовский», откуда можно танками «усмирять» потенциальный белорусский Майдан.

Наблюдение за чисто военными аспектами возможной оккупации дает основание прогнозировать оккупацию российскими войсками Беларуси летом-осенью 2017 года.

При этом будет сформирована демонстративная угроза Польше, Литве и Латвии.

Далее, в зависимости от политической конъюнктуры, Кремль сможет эту угрозу то раздувать, то приглушать.

Для самих белорусов ситуация, которая складывается, имеет недвусмысленную и примечательную схожесть с крымской: действие российско-белорусских межгосударственных договоров об аренде территорий для военных объектов в районе городов Вилейка и Ганцевичи заканчивается 2020 годом. В Крыму срок аренды его объектов Черноморским флотом РФ истекал в 2017 году.

Таким образом, к началу 2018 года под видом учений и под риторику о необходимости «…защитить белорусов от агрессивного блока НАТО» Россия сможет накопить достаточно военных сил как для контроля самой Беларуси, так и для «защиты русскоязычного населения» Латвии, если таковая понадобится.

Центральным вопросом этой темы остается вопрос о позиции белорусской элиты, народа и Лукашенко в отношении российских планов.

Судьба Европы, как и семьдесят лет назад, опять в руках белорусов.

Алексей Арестович