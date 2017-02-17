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Facebook поможет с поиском вакансий и наймом на работу

  • 17.02.2017, 11:32
  • 7,450

С 15 марта компании смогут публиковать открытые вакансии на своих страницах в соцсети, а любой посетитель сразу сможет подать резюме.

Как пишет Business Insider (перевод – nv.ua), Facebook предложит автоматически заполнить информацию вроде имени и местоположения, которая уже есть в профиле. Ответить соискателям компании смогут через Messenger.

По словам вице-президента компании по рекламе Андрю Босворт, соцсеть решила добавить новую функцию после опроса бизнеса. Результаты этого исследования свидетельствуют, что самой сложной проблемой для предпринимателей является найм сотрудников.

Объявление о работе будут появляться в лентах тех, кто полюбил раньше страницу компании. Просмотреть вакансии можно будет в мобильном приложении. Там наряду с событиями и группами для продажи появится вкладка Работа (Jobs). Вакансии также добавят на сайт.


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