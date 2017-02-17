Более 250 фур стоят на границе с Литвой 17.02.2017, 11:41

Также очереди из грузовых авто отмечаются на границе с Латвией.

На границе с Литвой выезда из Беларуси ожидает 253 фуры. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 10.00 17 февраля, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 120 грузовых автомобилей, в "Привалке" - 60, в "Беняконях" - 43, в "Котловке" - 30.

На латвийском направлении отмечаются очереди из фур в пункте пропуска "Григоровщина" (60 авто) и "Урбаны" (55). В пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 90 легковых авто, а в пункте пропуска "Берестовица" выезда из Беларуси дожидается 45 легковушек.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.