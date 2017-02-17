Видеохит: собака мастерски «делает» татуировки 17.02.2017, 12:08

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Животное в толстовке с капюшоном мастерски «расписывает» человеческую ногу.

Многие помнят и любят видеоролики, где самые разные собаки, «отрастив» себе руки, устраивают торжественные ужины или же просто перекусывают любимой едой, чинно рассевшись за столом, пишет 120.su.

Однако, главная героиня веселого видео, появившегося на YouTube, пошла еще дальше — свои руки она решила применить не для чревоугодничества, а для того, чтобы освоить искусство татуировки.

На кадрах видно, как собака в толстовке с капюшоном «расписывает» человеческую ногу. Причем демонстрирует при этом фантастическое мастерство, ведь ей даже не требуется смотреть на результат работы — «волшебные руки» сами знают и делают свое дело.

Остается лишь улыбнуться над остроумием хозяина собаки, придумавшего и снявшего на видео этот милый трюк.