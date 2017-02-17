180 лет назад родился белорусский повстанец и путешественник Константин Ельский 1 17.02.2017, 12:58

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Константин Ельский

Человек, прославивший нашу науку и боевой дух, происходил из минской шляхты и был родственником Монюшко.

Константин Ельский родился в деревне Ляды (ныне в Червенском районе Минской области Беларуси). Он был из обедневшего шляхетского рода Ельских. Его мать, Клотильда, была сестрой Станислава Монюшко.

В 1853 году окончил Минскую гимназию. В 1853—1856 годах учился на медицинском факультете Московского университета, затем перевелся на математико-естественный факультет Киевского университета, который окончил в 1860 году. Два года посещал педагогические курсы. В 1862 году получил степень магистра.

Константин Ельский принял активное участие в национально-освободительном восстании своего тезки Константина Калиновского.

После подавления восстания в 1863 году нелегально перешел в Румынию; затем оказался в Константинополе. В Турции он некоторое время занимался геологической практикой, но в 1865 году приехал в Париж, где стал работать в Естествоиспытательском институте. Вскоре он получил предложение поехать в колонию Французская Гвиана в Южной Америке, чтобы готовить и высылать в Париж для музеев коллекции насекомых, чучела и шкуры зверей и птиц.

В Гвиане Ельский собирал и описывал растения, насекомых, птиц. Препарированные чучела отправлялись в Музеи Европы. Одних только пауков Ельский послал около 300 экземпляров. Им был открыт и впервые описано несколько новых видов растений и животных.

Пробыв в Гвиане более четырех лет, Ельский в 1869 году перебрался в Перу, где трудился около десяти лет. Он изучал фауну окрестностей Лимы, пересек Кордильеры и прошел в долину Чанчамайо и в район озера Хунин. Вместе с Яном Штольцманом Ельский исследовал (1875—1878) северные районы Перу на границе с Эквадором, а затем долину в верховьях реки Мараньон. В этот период Ельский участвовал в создании и организации работы природоведческого музея в Лиме.

С 1878 года Ельский жил в Варшаве; после женитьбы на Елене Корсаковой, переехал в Краков, где с 1880 года работал хранителем природоведческих коллекций Краковской академии наук и профессором зоологии на Высших женских курсах естествознания в Промышленном музее имени Баранецкого.

В 1886 году К. М. Ельский участвовал в геологической экспедиции на полуострове Бретань, а в октябре 1890 года — в Далмации.

По своим научным взглядам был сторонником эволюционной теории Дарвина. Исследования Ельского привели к открытию неизвестных видов животных, в том числе млекопитающего Dinonys. В честь ученого один вид лавра получил название Ocotea Jelscii. Он автор работы «О взаимной зависимости геологических явлений» (1891). Часть воспоминаний «Популярно-природоведческие рассказы про нахождение во Французской Гвиане и частично в Перу» вышла после его смерти — в 1898 году, в Кракове.