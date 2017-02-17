Стали известны простые способы существенно снизить расходы на бензин 1 17.02.2017, 13:20

Секреты опытных водителей, которые помогут избежать лишней траты топлива.

В условиях постоянно растущих цен на бензин мы часто задумываемся, как же можно сократить эту статью расходов. Многие в шутку говорят, что единственный способ сэкономить на бензине — это ходить пешком.

Сайт adme.ru собрал секреты опытных водителей, которые помогут вам избежать лишней траты топлива.

Следите за исправностью автомобиля

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Исправный автомобиль — это залог успешной экономии. И борьба за экономию топлива невозможна без постоянного и регулярного контроля за эффективной работой механизмов автомобиля.

- Проверьте воздушный и топливный фильтры. Грязные фильтры повышают расход топлива на 4 %.

- Используйте только рекомендованные для вашего автомобиля марки моторного масла и обратите внимание на энергосберегающее масло. Экономия бензина составит до 2 %.

- Поддерживайте оптимальное давление в шинах. Спущенное колесо — это не только дополнительная трата на бензин, но и уменьшение срока эксплуатации шин. Поэтому хотя бы 1 раз в месяц проверяйте давление в шинах специальным манометром или датчиком давления, который встроен в автомобильные насосы. Так можно сэкономить до 3 %.

Не перегружайте машину вещами

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Согласно законам физики, вес автомобиля напрямую влияет на расход топлива. Чем легче автомобиль, тем меньше нужно бензина при его разгоне.

Не превращайте свой автомобиль в кладовку или свалку. Сбросьте лишний вес — выбросите из салона и багажника все ненужные вещи. Тюнинг машины, например широкие диски, также увеличивает вес автомобиля.

100 кг лишнего веса увеличивают расход топлива на 0,4 л на 100 км пути.

Не забывайте про плавность хода

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Стиль вождения — еще один фактор, влияющий на расход топлива. При стиле вождения, который подразумевает резкий разгон и резкое торможение, расход топлива увеличивается до 30 % на шоссе и до 40 % в городе.

Дорожные пробки тратят не только наше время и нервы, но и топливо, поэтому по возможности планируйте свой путь с поправкой на загруженность дорог.

Следите за скоростью

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Умеренная скорость движения автомобиля позволяет добиться значительной экономии расхода бензина. Здесь также работают законы физики: по мере увеличения скорости движения автомашины растет аэродинамический коэффициент сопротивления кузова встречному воздуху. На большинстве автомобилей расход топлива увеличивается при скорости выше 80 км/ч. Так, на скорости 96 км/ч расход топлива увеличивается уже на 14 %. Соблюдение скоростного режима позволит сэкономить до 17,5 %.

Меньше пользуйтесь кондиционером

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Жаркая погода может реально увеличить экономию топлива — двигатель быстрее нагревается до нужной температуры, теплый воздух вызывает меньшее аэродинамическое сопротивление. Но расход топлива на работу кондиционера может увеличиться до 25 %. Чтобы снизить расходы, рекомендуем вам следующее:

- Открывайте окна на низких скоростях, на высоких включайте кондиционер, так как открытые окна при высокой скорости уменьшают аэродинамику, а это снова лишний расход топлива.

- Включайте кондиционер после начала поездки, до этого ненадолго открыв окна, — так вы быстрее охладите автомобиль.

Учитывайте оптимальное время прогрева двигателя

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Холодная погода значительно увеличивает расход топлива. При температуре —25 °С расход увеличивается на 12 %, при коротких поездках меньше 6 км — до 22 %. Большинство производителей современных автомобилей рекомендуют трогаться уже через 30 секунд после запуска мотора, а не прогревать двигатель на холостом ходу — так двигатель прогреется быстрее.

Только задумайтесь: в среднем автомобиль с 3-литровым двигателем за 10 минут на холостом ходу тратит 300 мл.

- Работники СТО советуют при низких температурах прогревать двигатель от 3 до 5 минут, затем начинать движение на малых оборотах до 2 000, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.