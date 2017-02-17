В Беларусь без виз прилетели уже почти 800 иностранцев 4 17.02.2017, 13:40

Больше всего туристов в нашу страну приехало из Польши, Германии и Италии.

Пятидневным безвизовым режимом уже воспользовались 795 иностранцев из 42 стран. Об этом tut.by рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Больше всего туристов приехало из Польши — 143 человека, Германии — 134 человека, Италии — 81 человек, Литвы — 44 человека, Великобритании — 42 человека.

Напомним, что въездом без визы на 5 дней могут воспользоваться граждане 80 стран мира, которые прилетают международным рейсом в Национальный аэропорт «Минск». По словам Антона Бычковского, пока никаких проблем с въездом в безвизовом порядке не возникало.

Тем временем белорусы звонят на горячую линию Госпогранкомитета (телефон +375 17 216 26 12) и консультируются по поводу того, могут ли их знакомые из других стран воспользоваться въездом без визы на 5 дней.

В Минспорта и туризма уверены, что безвизовый режим должен, в основном, заинтересовать гостей из стран Балтии, Польши, Германии и Великобритании.

Напомним, в 2016 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, в 2015 году — Беловежскую пущу.

Раньше годовая белорусская виза обходилась европейцам в 150 евро. С 2017 года ее стоимость снизили до 60 евро. При выдаче групповой визы — 10 евро с человека.

По последней статистике, за 2015 год Беларусь посетило около 300 тысяч организованных туристов. Иностранцев, которые приезжают самостоятельно, белорусская туристическая статистика пока не учитывает.