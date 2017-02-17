Дмитрий Дашкевич: Те, кто сейчас борются за свои права – безусловные герои 17.02.2017, 13:50

Дмитрий Дашкевич

Декрет о «тунеядстве» будет отменен, если на улицы выйдут тысячи простых белорусов.

Об этом в интервью Charter97.org рассказал лидер "Молодого фронта", бывший политзаключенный Дмитрий Дашкевич.

- Вы часто общаетесь с белорусами и как политический активист, и как предприниматель. Какое настроение у людей накануне сегодняшней акции?

- Я не социолог, но как человек, который встречается с людьми в повседневной жизни, на работе, людьми абсолютно не относящимся к каким-то партиям, общественным движениям, могу сказать одно: уровень недовольства очень велик!

Слышал от знакомых, друзей очень много животрепещущих историй, люди работают за копейки, 100-150$, держаться за эту работу, как за спасительную соломинку, ведь в регионах не так просто найти работу. А потом их сокращают. Вместо какой-то помощи государство выставляет ему требования: плати налог. Недовольство велико, но вопрос в том, насколько сильно эти кухонные разговоры, выльются в протестные действия.

Вот к примеру: в Гомеле активист подал в суд, пытается защитить свои права. Почему он только один? Почему не тысяча, не десять тысяч? Но в то же время, радует, что белорусы объявили настоящую партизанскую войну властям. Люди просто игнорируют этот беспрецедентный по своей наглости указ, но насколько они готовы к более решительным действиям – покажет в том числе и сегодняшняя акция.

- Что бы вы хотели сказать белорусам накануне Марша?

- Я бы хотел сказать одно: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Политические лидеры, общественные активисты, которые борются за права простых граждан, посвящают этому силы, время. Они безусловно герои. Но если не выйдет простой человек – ситуация будет только ухудшаться. Сколько уже раз режим своими указами режим занимался открытым грабежом населения. Ведь он не грабил исключительно активистов, оппозиционных политиков. Активисты выйдут при любом раскладе.

В любой стране на улицы бы вышли уже сотни тысяч разозленных несправедливостью граждан, добивались бы отставки правительства или диктатора. Закон жизни очень прост: если ты один раз даешь слабину, второй раз не отреагируешь на издевательства – режим будет закручивать гайки. Поэтому я призываю к тому, чтобы не оставаться безразличными.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется сегодня, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.