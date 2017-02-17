В Польше растут заработки и стабилизируется рынок труда 17.02.2017, 14:18

Средняя зарплата в стране превышает 1000 евро.

По сообщению Главного статистического управления Польши (ГСУ), среднестатистические заработки в производственном секторе в январе выросли на 4,5 процента по сравнение с показателем прошлого года. При этом средняя зарплата в стране выросла на 4,3 процента и составила 4 тысячи 277 злотых и 32 гроша (почти 1000 евро), передает «Радио Польша».

Экономист Кшиштоф Волович объясняет, что такой заметный рост заработков является результатом правовых нововведений. А именно – повышения минимальной почасовой ставки до 13 злотых в час для работающих на договоре о подряде и повышения минимальной зарплаты для штатных работников до 2 тысяч злотых. Важным фактором является также стабилизация на польском рынке труда.

Опубликованная ГСУ информация касается фирм и предприятий, коллектив которых насчитывает более 9 сотрудников.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.