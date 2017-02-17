В Гродно показали десятки уникальных фотоаппаратов 1 17.02.2017, 15:15

Старые фотоаппараты для своего музея Януш Парулис собирал всю жизнь.

Старые фотоаппараты в гродненском частном музее быта Януша Парулиса можно не только увидеть, но и повертеть в руках, изучая устройство фотокамер еще доцифровой эпохи. А еще увидеть фотопленки и мини-лабораторию, где эти пленки проявляли. Потом полистать альбомы со старинными фотографиями гродненцев, которые жили лет сто назад, и послушать истории о фотостудиях города того периода, пишет tut.by.

Частный музей Януша Парулиса до недавнего времени переживал не лучшие времена. Хозяин уникального для Гродно заведения рассказывал, что за месяц к нему приходит человек 5−6, потому, чтобы насобирать на аренду, ему приходится продавать свои экспонаты.

Януш Парулис

— А я ведь всю жизнь собирал их. И не хочется просто так продавать. Я ж не прошу денег. Хочу, чтобы ко мне приходили посетители, которым я буду рассказывать об истории города и о своих экспонатах, — говорит Януш и ведет в помещение смотреть на фотоаппараты, которые выставлены в двух комнатах музея.

Януш говорит, что после публикаций в местной прессе у него появились волонтеры, которые начали помогать в сортировке экспонатов и предложили каждый месяц делать небольшую тематическую выставку. В этом месяце гродненцы и гости города могут увидеть старые фотоаппараты.

— Стал искать, их оказалось 53 штуки. И все разные. Только два одинаковых. Большинство из них — рабочие: заправляй пленку да фотографируй. Ой, уже 54, — Януш достает откуда-то из тумбочки еще один аппарат.

Современным детям уже и не понять, как это — фотографировать на пленку, а здесь можно все это посмотреть и потрогать. Хозяин расскажет и все объяснит. Вход в музей — три рубля.

На столе — маленькие коробочки с фотопленкой, рядом — мини-лаборатория по их проявке. Напротив — настоящий король фотоаппаратов и изюминка выставки — огромный 150-летний гигант, которого привезли в Гродно из Варшавы. Хозяин музея сетует, что нет специальных карточек к нему, а то снимал бы, ведь все механизмы в идеальном состоянии.

Есть здесь и «мыльницы» из двухтысячных, и «Полароид» из 1990-х, и знаменитые ФЭДы, и советские «Ленинград», «Юпитер» и «Киев».

О том, как сейчас обстоят дела у частного музея, Януш Парулис говорит с воодушевлением.

— Наконец стали приезжать туристы. Это очень меня радует, ведь в планах есть много интересного. Например, сделать выставку, посвященную распаду СССР. Экспонатов хватит на несколько залов. В следующем месяце познакомлю гродненцев с историей музыкальных инструментов, а дальше не решил еще, но обязательно придумаем что-нибудь интересное. Здесь экспонатов на годы вперед. Есть на что посмотреть.