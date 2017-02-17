Россия вернула 150 тонн белорусской говядины 33 17.02.2017, 14:59

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Россельхознадзор вернул в Беларусь говядину из-за наличия в ней опасных микроорганизмов.

ФГБУ "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" выявила в 10 партиях белорусской говядины общим весом 150 тонн опасные для здоровья человека микроорганизмы, сообщает interfax.by со ссылкой на управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

По ее информации, с 31 января по 16 февраля 2017 года в восьми партиях говядины общим весом более 120 тонн выявлены листерии L. Monocytogenes, в двух партиях весом более 30 тонн - бактерии группы кишечной палочки, а также мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Вся продукция была возвращена производителям.

Отмечается, что речь идет о поставках, на которые ранее в пунктах предварительного уведомления инспекторами управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был наложен запрет на ввоз в РФ. Основные причины запрета - нарушения правил клеймения и оформления ветеринарных документов, а также несоблюдение режимов транспортировки.

Мясо, в котором нашли опасные микроорганизмы, было произведено на 8 белорусских предприятиях: в филиале ЗПК "Полесье" Лунинецкого РайПО (Брестская область), ООО "Мясокомбинат Кошелево" и ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" (Гомельская область), ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" и ООО "Акдимол" (Минская область), ОАО "Бобруйский мясокомбинат" и ОАО "Могилевский мясокомбинат" (Могилевская область), ОАО "Волковысский мясокомбинат" (Гродненская область).