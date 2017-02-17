Златан Ибрагимович: Я побеждаю везде, куда прихожу, как Индиана Джонс 2 17.02.2017, 15:33

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Златан Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему он добивается успеха с любым клубом, в котором играет.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Златан Ибрагимович оформил хет-трик в ворота "Сент-Этьена" (3:0), сообщает «Прессбол».

"Каждый выигранный трофей для меня — это нечто невероятное. Куда бы ни пришел — я побеждаю, так что если я смогу выиграть что-то вместе с "МЮ", то буду нереально счастлив. Люди знают, что я играл во многих клубах и отдавал всего себя. Я побеждаю везде, куда прихожу. Я как Индиана Джонс", —сказал Ибрагимович.