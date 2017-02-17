Алесь Логвинец: Недовольство достаточно велико 7 17.02.2017, 15:41

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Алесь Логвинец

Фото: tut.by

Чтобы власти серьезно отнеслись к протесту, достаточно нескольких тысяч возмущенных белорусов.

Политолог Алесь Логвинец рассказал «Салідарнасці» о протестном потенциале накануне Марша рассерженных белорусов.

— Недовольство есть, оно достаточно велико. Я бы здесь различал общее раздражение тем, что делают власти, как черство они относятся к людям, которые получили «письма счастья». То есть, этот декрет вызвал протест и возмущение. Он распространился не только на тех, кого непосредственно затрагивает, ведь большинство из нас прекрасно понимает, что нигде в мире больше такого не сделали. С другой стороны, вопрос о том, насколько велика дистанция между этим раздражением и готовностью к массовым протестам, остается открытым, — отметил Алесь Логвинец.

Собеседник подчеркнул, что сделать точный прогноз о том, сколько возмущенных белорусов выйдут 17 февраля на улицы Минска, достаточно сложно. При этом он предположил, что акция может получиться более многолюдной, чем предыдущие мероприятия, организованные оппозицией.

— Тема все-таки горячая. Стоит ожидать качественного скачка за счет свежих людей, не участвующих в традиционных акциях оппозиции.

По мнению собеседника, для того, чтобы власти в полной мере оценили серьезность настроений и намерений белорусов, на улицах достаточно появится нескольким тысячам человек. При этом Алесь Логвинец привел в пример акции протеста предпринимателей в 2008 году:

— Тогда несколько тысяч человек вышли на проспект, на некоторое время перекрыв движение транспорта. И если сегодня выйдет от трех до пяти тысяч, это будет серьезным индикатором того, что у людей всерьез наболело и они готовы протестовать.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется сегодня, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.