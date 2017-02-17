Мы так вам верили, товарищ Дональд 3 Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

17.02.2017, 15:57

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Есть предложение учредить в РФ еще один всенародный праздник — День идиота.

Отмечать его 9 ноября, в день, когда депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации устроили торжественный банкет по случаю избрания Дональда Трампа президентом США.

Прошло чуть более трех месяцев, и, как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в администрации российского президента, Кремль запретил российскому телевизору хвалить Трампа. Ругать так, как в последние три года ругали Обаму, возможно, пока не будут — время еще не пришло, но частота упоминаний имени 45-го президента США в российских государственных СМИ должна существенно снизиться, а тональность сместиться в сторону нейтрально-отстраненной. «Трампа больше нет» — так, по мнению обозревателя телеканала «Дождь» Константина Эггерта, сформулирован приказ Кремля, адресованный телевизору.

Грехопадение Трампа наблюдательные пикейные жилеты из телевизора заметили давно, и самые сообразительные из них довольно быстро сменили оголтелую трампоманию на сдержанный трампоскептицизм. Оснований для этого было более чем достаточно. Сначала Трамп невероятно долго, на целых восемь дней после своего избрания, оттягивал телефонный разговор с Путиным. Затем последовали довольно унизительные для российского президента обсуждения даты, когда состоится встреча двух лидеров, которую сначала прогнозировали на февраль, потом она как-то незаметно сместилась в сторону лета и там пока затерялась. Если до встречи с Путиным (в том случае, если эта встреча состоится) Трамп встретится с Порошенко, это будет выглядеть для российского президента как весьма болезненный щелчок по носу.

Непосредственным поводом к политике «трампабольшенет», как утверждает тот же Bloomberg, стала отставка генерала Флинна, путинского сотрапезника и по совместительству советника Трампа по национальной безопасности. Теперь уже бывшего советника. Кремль и его говорящие головы в телевизоре, конечно, публично отрицали, что Флинн — агент России, но при этом постоянно лукаво подмигивали: мол, он, конечно, наш, но вы же понимаете, вслух об этом не говорят. Так что отставка Флинна стала еще одним разочарованием для Кремля.

Уже после отставки Флинна, 15.02.2017, последовало весьма недвусмысленное заявление Трампа: «Крым был захвачен во время администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягким по отношению к России?». В этот же день пропутинское Национально-освободительное движение (НОД), возглавляемое депутатом Госдумы от «Единой России» Евгением Федоровым, устроило пикетирование здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, протестуя против «культа Трампа в российских СМИ». Дмитрия Киселева нодовцы обвинили в трампомании и призвали его быть патриотом России, а не США.

По данным «Интерфакса», в январе 2017 года Дональд Трамп лидировал по числу упоминаний в российских СМИ. Его имя было упомянуто в 202 тысячах ссылок на российские источники. Владимир Путин, которого российские СМИ вспомнили 147 тысяч раз, впервые за несколько лет оказался на втором месте по этому показателю.

В последнюю неделю ситуация заметно изменилась. Кроме Дмитрия Киселева, который, судя по всему, просто не успел поменять настройки речеиспускания, оголтелых трампоманов в публичном пространстве осталось совсем немного. Разве что лидер ЛДПР, который продолжает грезить в эфире, как два президента договорятся о будущем устройстве мира, да еще Юлия Латынина, которая, как последний солдат, продолжает отстаивать честь и достоинство 45-го президента США и его команды и в своей последней публикации в «Новой газете» объясняет, что советник Трампа Флинн, оказывается, был отставлен не за нарушение служебной этики, а за то, что критиковал Обаму.

Все остальные либо предпочитают теперь о Трампе молчать, либо произносят вещи, которые вообще сложно комментировать. Председатель Госдумы Володин, например, принялся требовать от Трампа исполнения предвыборных обещаний, данных им американским избирателям…

Наблюдение за тем, как позвоночники российских политиков и сотрудников СМИ изгибаются вместе с линией партии, дает весьма ценный материал для антропологии путинского периода. Тут важно отслеживать, в том числе, скорость процесса изгибания. Например, Маргарита Симоньян по поводу избрания Трампа написала в твиттере о своем желании ездить вокруг посольства США с американским флагом.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»