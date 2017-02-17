Минские врачи стали ходить на приемы с планшетами 11 17.02.2017, 16:05

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Врач заносит в планшет информацию о результатах осмотра, которая в режиме реального времени заносится в электронную карту.

Врачи в Минске стали ходить по вызову на дом с планшетами, которые позволяют отдаленно работать с электронной амбулаторной картой, формировать электронные направления на лабораторные исследования, а также выписывать электронные рецепты. Пилотный проект реализуют Объединенный институт проблем информатики (ОИПИ) НАН Беларуси и компания Velcom с 39-й городской клинической поликлиникой Минска, пишет nn.by.

Врач заносит в планшет информацию о результатах осмотра, которая в режиме реального времени поступает в поликлинику и заносится в электронную карту. В результате несколько специалистов могут одновременно ознакомиться с результатами проведенного осмотра, чтобы дать более точные рекомендации.

Переход врачей на планшеты — «цифровые медбуки» — нацелены на повышение качества медицинской помощи на дому. Во время визита участковый терапевт может использовать данные электронной медкарты пациента. Использование девайсов также повышает оперативность работы вне кабинета: информация о новом вызове поступает прямо на планшет, поэтому по окончании осмотра на дому у одного пациента врач может сразу отправиться к следующему.