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«Белавиа» проведет ряд акций на свои перелеты

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  • 17.02.2017, 16:25
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Дата проведения первой из акций станет известная в ближайшие дни.

В ближайшее время белорусская авиакомпания проведет первую в 2017 году акцию по продаже билетов.

Об этом «Еврорадио» рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец.

«Акция будет распространяться на все рейсы. Причем, принимая во внимание введенный безвизовый режим, приобретать билеты по акции можно будет как с вылетом из Минска, так и из зарубежных аэропортов», — заявил Чергинец.

По его словам, в этом году планируется провести не одну, а целый ряд таких акций. Дату проведения первой из них руководство «Белавиа» назовет уже в ближайшие дни. Что касается следующих акций, то, говорит представитель «Белавиа», все они будут разного формата и с разными условиями. Но повторения прошлогодней распродажи по 20 евро уже не будет, добавил Чергинец. Чтобы не повторяться.


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