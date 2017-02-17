В Минске восстановлено движение по Автозаводской линии метро 17.02.2017, 16:43

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Вход на станцию «Автозаводская» пока еще закрыт.

Движение по Автозаводской линии метро восстановлено, сообщил БелТА пресс-секретарь КУП «Минский метрополитен» Андрей Кузьмин.

«В 15.41 движение по Автозаводской линии восстановлено, - сказал он. - Вместе с тем вход на станцию «Автозаводская» пока еще закрыт».

Как сообщалось, сегодня в 15.23 человек упал на рельсы на станции метро «Автозаводская».

Поезда на линии были остановлены. Причины ЧП выясняются.