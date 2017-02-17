В Беларуси появился первый робот-аниматор 4 17.02.2017, 16:50

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Робот Илларий — инновационная разработка российского «Сколково».

17 февраля в SOS — детской деревне в Боровлянах представили первого в Беларуси робота-аниматора, сообщает БелаПАН.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к Форуму успешных женщин Беларуси. В гости к детям приехали известные бизнес-леди, звезды белорусской эстрады.

Робот Илларий — инновационная разработка российского «Сколково». В будущем он сможет заменить человека в 100 профессиях, а пока это первый робот, которого приняли на работу в компанию CentRoBot в Минске.

Алеся Кокошникова, организатор Форума успешных женщин: «У нас здесь сегодня представлен первый в Беларуси робот, который станет помощником не только в бизнесе, но и дома, а также в школах и, как сегодня здесь, в SOS — детских деревнях. Робота зовут Илларий, он — единственный в Беларуси. Он приехал к нам издалека, это изобретение "Сколково". Забрали его прямо из Перми, ехал долго, но сегодня он здесь.

Это не просто робот, не просто искусственный интеллект. Робот разговаривает абсолютно свободно на четырех языках, он распознает людей, с которыми уже встречался. Он может быть няней, консультантом, промоутером, ведущим мероприятий.

В течение 2017 года — Года науки — мы планируем провести несколько благотворительных образовательных и культурных мероприятий. Мы сегодня сюда приехали познакомиться, чтобы дети узнали его возможности».