Всего за отмену декрета «о тунеядстве» собрано уже около 75 тысяч подписей 3 17.02.2017, 16:59

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Часть из них уже направлена в администрацию Лукашенко.

За месяц после начала кампаний по сбору подписей граждан в поддержку отмены декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» активисты демократических сил собрали в общей сложности около 75 тысяч подписей, сообщает БелаПАН.

17 января о начале сбора подписей за отмену декрета «о тунеядстве» объявили профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также представители оппозиционных партий.

Пресс-секретарь профсоюза РЭП Николай Герасименко сообщил, что на данный момент по всей стране собрано около 23 тысяч подписей в поддержку требования об отмене декрета № 3. Часть из них уже направлена в администрацию Лукашенко, копии подписных листов отправляются в «палату представителей». Кроме того, около 25 тысяч человек подписались под обращением в администрацию Лукашенко, размещенном по инициативе профсоюза на интернет-площадке zvarot.by.

По информации пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной, активисты ОГП собрали не менее 17 тысяч подписей за отмену декрета. «Нашей кампанией интересовались и приходили собирать подписи в качестве волонтеров совершенно новые люди, ранее никак не связанные с партией, появилось такое спонтанное неформальное движение», — отметила Красулина.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский сообщил, что их активисты на сегодня собрали порядка 10 тысяч подписей граждан за отмену декрета № 3. «Это еще не окончательные данные. Мы также просили людей массово слать индивидуальные обращения в администрацию Лукашенко. Сегодня наши активисты в Бобруйске идут на прием к замглавы администрации Николаю Снопкову и часть подписей ему продемонстрируют», — рассказал политик.

Напомним, Марш рассерженных белорусов начнется сегодня, 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска. В начале марша пройдет собрание, на котором будут приняты требования к власти и определены сроки их выполнения. Сам Марш пройдет по главному проспекту столицы к зданию министерства по налогам и сборам, где участники акции выразят отношение к налогу на «тунеядство» и примут решение о своих действиях, если власть не пойдет навстречу требованиям народа.