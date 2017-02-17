Китайские рабочие не досчитались деталей для строительства БелАЭС 9 17.02.2017, 17:06

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Фото: belta

В деревне Щепаны Сморгонского района кто-то помешал китайской компании строить линию электропередач для Островецкой АЭС.

Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью 1 200 рублей. Пропажу обнаружили 14 февраля.

– Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередач в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому, не факт, что злоумышленник со Сморгонщины. Строительная площадка не охраняется. Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так, — рассказал сайту kraj.by начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Андрей Резин.

Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».

Максимальное наказание за такое преступление – три года лишения свободы.