Министр сельского хозяйства РФ увеличил население Беларуси в полтора раза 6 17.02.2017, 17:22

Столько не наберется даже со Смоленской, Брянской, Псковской и Калининградской областями.

Министр сельского хозяйства России, ставя задачу заместить импорт молока из Беларуси на $3 млрд, увеличил население нашей страны в полтора раза, сказав, что Беларусь «накормила молоком собственный народ — 15 млн человек».

Министра цитирует деловая газета «Ведомости».

В соцсетях шутят, что даже со Смоленской, Брянской, Псковской и Калининградской областями столько не наберется. Идеально подойдет Краснодарский край, где живет 5,5 млн человек.