закрыть
17 февраля 2017, пятница, 18:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Министр сельского хозяйства РФ увеличил население Беларуси в полтора раза

6
  • 17.02.2017, 17:22

Столько не наберется даже со Смоленской, Брянской, Псковской и Калининградской областями.

Министр сельского хозяйства России, ставя задачу заместить импорт молока из Беларуси на $3 млрд, увеличил население нашей страны в полтора раза, сказав, что Беларусь «накормила молоком собственный народ — 15 млн человек».

Министра цитирует деловая газета «Ведомости».

В соцсетях шутят, что даже со Смоленской, Брянской, Псковской и Калининградской областями столько не наберется. Идеально подойдет Краснодарский край, где живет 5,5 млн человек.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»