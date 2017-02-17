Представитель НАН: Информация о товарах и лекарствах должна быть на двух языках 6 17.02.2017, 18:26

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На этикетках обязательно должна присутствовать информация по-белорусски.

По мнению первого заместителя директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Александра Лукашанца, информация о товарах и лекарственных препаратах должна доводиться до потребителя не только на русском языке, но и в обязательном порядке на белорусском, передает БелаПАН.

«Мне кажется, многие не осознают, что это очень важная проблема, которая касается в том числе безопасности жизни граждан. Любой гражданин, который пользуется тем или иным государственным языком, должен получить информацию о тех товарах и продуктах, которые он потребляет», — сказал ученый на пресс-конференции 17 февраля.

Он напомнил, что 15 февраля в парламенте прошел тематический круглый стол, организованный из-за многочисленных обращений граждан, которые предлагают законодательно обязать производителей указывать на этикетках информацию о товарах на двух государственных языках.

По словам ученого, его удивила позиция некоторых чиновников и депутатов, которые выступили против этого предложения.

Производителей не будут обязывать использовать белорусский язык

В частности, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова сослалась на представителей бизнеса, которые заявили, что эти поправки усложнят условия работы. Чиновница заявила, что проблему «надо решать комплексно, в том числе с системой образования, судебной системой».

«Я не понимаю позицию Ирины Барышниковой, которая считает, что доведение информации о товаре не только на русском, но и на белорусском языке является несвоевременным. Почему государственный служащий берет на себя право определять, каким языком должен пользоваться гражданин Беларуси?» — сказал Лукашанец.

Ученого также удивила позиция председателя парламентской комиссии по жилищной политике и строительству Юрия Дорогокупца, который заявил, что в стране уже прошел этап, когда людям навязывали, на каком языке говорить, и навязывать чужую волю в этом вопросе неправильно.

«То есть получается, что использование белорусского и русского государственных языков в информации о товарах является навязыванием языка, а использование только одного языка — нет. Где здесь логика? Думаю, что должностным лицам и депутатам нужно руководствоваться Конституцией Беларуси и Всемирной декларации прав человека», — подытожил замглавы исследовательского центра НАНБ.