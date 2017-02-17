Как «тунеядцы» участвуют в финансировании государственных расходов 6 17.02.2017, 18:44

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Фото: Евгений Шапошников.

Те, кого государство отнесло в «тунеядцы», финансируют его расходы, да еще как.

Почти два года назад государство разделило белорусов на «нормальных» и «тунеядцев». Первые «участвуют в финансировании государственных расходов» и могут спать спокойно, вторые — нет, и поэтому обязаны уплатить сбор — 360 рублей, передает «Еврорадио».

Согласно декрету №3, «участием в финансировании государственных расходов» государство признает только подоходный налог (с физических лиц), единый налог (с ИП) и налог по упрощенной системе налогообложения (с тех, кто имеет право его платить). Кто живет в Беларуси и не платит хотя бы 360 рублей этих налогов в год, тот «тунеядец». По мнению экономиста Леонида Заико, чиновники не правы:

«Поступления в бюджет идут от налога на добавленную стоимость. Это за счет того, что продукция создается и реализуется в магазинах. Люди приобретают соль, спички. Кто-то яхты приобретает. Все это включается. То есть, я бы согласился с декретом, где призывают платить какие-то деньги только белорусов, которые ничего не едят и ничего не пьют», — говорит экономист.

Белорусское государство за счет сбора с «тунеядцев» собирается финансировать какие-то затраты, которые в других государствах не существуют. Но, во-первых, на эти же цели идет и НДС. А во-вторых, если честно, белорусы не знают, как на самом деле распределяются бюджетные деньги.

«Финансирование каких расходов? — переспрашивает Леонид Заико. — Знают люди, сколько у нас тратится на благоустройство улиц? Знают люди, сколько денег потрачено на строительство атомной станции? Люди обсуждают это? Никогда не обсуждали, это закрытые темы».

927,5 рубля за год. С каждого белоруса

Мы решили вычислить, сколько средний белорус платит налога на добавленную стоимость. Расчеты примерные, так как актуальная статистика иногда недоступна. Но все совпадения с реальностью случайны!

Белстат собирает сведения о том, сколько денег и на что тратит за месяц одно домашнее хозяйство:

на питание — 40,6% от всех денег, которые есть в семье;

на непродовольственные товары — 33%;

на алкогольные напитки и табачные изделия — 3,2%;

на оплату услуг связи — 4,7%.

Согласно тому же Белстату, в одном домашнем хозяйстве в Беларуси живет в среднем 2,4 человека. Денежные доходы в расчете на душу населения в среднем — 490 рублей в месяц. То есть доход одной домашнего хозяйства в среднем составляет 1176 рублей в месяц.

Вычисляем НДС, который семья платит, когда приобретает:

продукты питания (40,6%) = 470,4, а с них НДС 20% = 94,08 рубля;

непродовольственные товары (33%) = 388,08, из них НДС 20% = 77,6 рубля;

услуги связи (4,7%) = 55,27, из них НДС 25% = 13,82 рубля.

Здесь мы не можем подсчитать акцизы и НДС, которые уплачивают потребители топлива, алкоголя и табака. По некоторым оценкам, стоимость акциза может достигать половины от стоимости литра бензина.

Получается, за месяц домохозяйство платит не менее 185,5 налога на добавленную стоимость. Делим на 2,4 — получаем 77,3 на человека. Умножаем на 12 месяцев и получаем 927,5 рубля за год. С каждого белоруса. Это в 2,5 раза больше, чем те 360 рублей, которые государство решило взимать с "тунеядцев".

Нужно сделать небольшую поправку на товары и услуги, ставка НДС на которые меньше 20%. Но таких немного.

Вывод

Те, кого государство отнесло в «тунеядцы», финансируют его расходы, да еще как. Согласимся: белорусы, которые не получают официального дохода, не платят и налога на прибыль. Именно его, называя «сбором на финансирование государственных расходов», и стремится взыскать с «тунеядцев» государство. Но налоговая инспекция всегда охотится на тех, кто не платит налоги. Только вот искать их трудно. Намного проще записать всех в «социальные иждивенцы», несмотря на то, что государство содержится в том числе и за их счет.