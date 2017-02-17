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Ferrari показала самый мощный суперкар

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  • 17.02.2017, 18:56
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Модель автомобиля называется 812 Superfast.

Компания Ferrari показала свой самый мощный суперкар класса грантуризмо - 812 Superfast. Автомобиль является самой мощной серийной моделью марки, если не считать гибридного LaFerrari, который был выпущен ограниченным тиражом, передает korrespondent.net.

Новинка оснащена 6,5-литровым атмосферным 12-цилиндровым двигателем. Максимальная мощность - 800 лошадиных сил, крутящий момент - 718 Нм.

Коробка передач роботизированная с двумя сцеплениями. Суперкар ускоряется до 100 км/час за 2,9 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 340 км/час.

Динамические показатели у авто такие же, как и у F12tdf. Однако вес Ferrari 812 Superfast на 110 килограммов больше.

Автомобиль также имеет в своем арсенале модернизированную систему контроля боковых скольжений Side Slip Control, полностью светодиодные фары, а также электроусилитель рулевого управления.

Премьера суперкара ожидается в рамках Женевского автосалона в марте этого года.


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