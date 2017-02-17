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Николай Статкевич: Я горжусь белорусами!

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  • 17.02.2017, 19:24
  • 17,819
Николай Статкевич
Фото: tut.by

Тысячи людей пришли 17 февраля на Марш рассерженных белорусов в Минске.

Один из организаторов акции, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, комментируя прошедший сегодня Марш рассерженных белорусов, заявил:

- Я горжусь белорусами, потому что несмотря на больше чем 20 лет давления, репрессий, увольнений, тюрем, я вижу, что общество осталось, нация просыпается.

Я горжусь, что эти люди по нашему призыву пришли сюда, что они доверили мне и моим коллегам представлять их интересы, - сказал Николай Статкевич.

- Что вы думаете о самом декрете? Вы сами, кстати, не «тунеядец»?

- Я военный пенсионер. Считаю, что это декрет, который работает на уничтожение нации. Он, по сути, говорит тем, кто еще может уехать и у него нет нормальной работы - валите отсюда, уезжайте. Как говорится, умные – на Запад, а сильные – на Восток. А тем, у кого нет силы уехать, он говорит – умирайте. Это преступный декрет, который направлен против нашей нации.

Я не знаю, каким мотивы были у тех, кто его принимал. Такое впечатление, что они просто над нами издеваются.

Мы даем властям месяц, посмотри, что они будут делать.

Если власти не отменят позорный декрет, не откажутся от незаконных поборов, мы соберемся вместе еще раз 25 марта.

В День Воли 25 марта приводите с собой друзей, знакомых, каждый пусть обзвонит несколько десятков человек.

Если на День Воли нас соберется в 10 раз больше, чем сегодня, мы не только это декрет отменим, мы отправим в отставку это хамло, которое уже 20 лет сидит на нашей шее.


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