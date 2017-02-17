Британский генерал: Запад будет сдерживать Россию и поддерживать Украину 17.02.2017, 19:25

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Ричард Ширрефф

Британский генерал Ричард Ширрефф смоделировал потенциальное военное столкновение России с НАТО в своей книге «2017: война с Россией».

В 2011-2014 годах он был заместителем верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

В интервью Русской службе BBC Ширрефф сказал, что Запад будет сдерживать Россию и поддерживать Украину. «Мы готовы стоять насмерть до последнего солдата, защищая страны НАТО», - отметил он.