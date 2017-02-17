Лидеры оппозиции призвали белорусов выйти на акцию 25 марта 6 17.02.2017, 19:45

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Николай Статкевич призвал сограждан выйти на День Воли.

Лидер оппозиции обратился к белорусам в комментарии сайту Charter97.org. Политик вместе с протестующими дал властям месяц на отмену абсурдного декрета о «тунеядцах».

«Если власти не отменят позорный декрет, не откажутся от незаконных поборов, мы соберемся вместе еще раз 25 марта.

В День Воли 25 марта приводите с собой друзей, знакомых, каждый пусть обзвонит несколько десятков человек.

Если на День Воли нас соберется в 10 раз больше, чем сегодня, мы не только это декрет отменим, мы отправим в отставку это хамло, которое уже 20 лет сидит на нашей шее», - заявил Статкевич.

Напомним, сегодня состоялся Марш рассерженных белорусов. Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляциюю акции протеста.