О Марше рассерженных белорусов написала даже БелТА 2 17.02.2017, 20:02

Фото: tut.by

Ранее белорусское официальное агентство почти никогда не писало об акциях оппозиции.

Об акции, на которую вышли тысячи человек, агентство написало лаконично:

Акция выступающих за отмену декрета №3 прошла в Минске. Марш прошел без происшествий. Участники акции собрались на Октябрьской площади в 18.00 и оттуда прошли по проспекту Независимости через площадь Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам.

До министерства дошли не все участники марша, часть людей отделилась по дороге. Во время акции в МНС были переданы требования к властям.

Марш завершился сожжением некоторыми его участниками нескольких извещений на уплату сбора.

Акция завершилась в 19.15.