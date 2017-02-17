О Марше рассерженных белорусов написала даже БелТА

О Марше рассерженных белорусов написала даже БелТА2
- 17.02.2017, 20:02
Ранее белорусское официальное агентство почти никогда не писало об акциях оппозиции.
Об акции, на которую вышли тысячи человек, агентство написало лаконично:
Акция выступающих за отмену декрета №3 прошла в Минске. Марш прошел без происшествий. Участники акции собрались на Октябрьской площади в 18.00 и оттуда прошли по проспекту Независимости через площадь Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам.
До министерства дошли не все участники марша, часть людей отделилась по дороге. Во время акции в МНС были переданы требования к властям.
Марш завершился сожжением некоторыми его участниками нескольких извещений на уплату сбора.
Акция завершилась в 19.15.