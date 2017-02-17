«Открытая Россия»: Дорогие братья-белорусы протестуют против закона о «тунеядстве»3
- 17.02.2017, 20:07
Российская общественная организация поддержала Марш рассерженных белорусов в Минске.
«Наши дорогие братья-белорусы протестуют против закона «о тунеядстве», - говорится в официальном твиттере «Открытой России».
«Открытая Россия» - общественное сетевое движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского. Организация борется за создание правового российского государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.
Наши дорогие БРАТЬЯ белорусы протестуют против закона «о тунеядстве»— Открытая Россия (@openrussia_org) 17 February 2017
Фото: Роман Протасевич pic.twitter.com/AKhq8kop4J