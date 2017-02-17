«Открытая Россия»: Дорогие братья-белорусы протестуют против закона о «тунеядстве» 3 17.02.2017, 20:07

Российская общественная организация поддержала Марш рассерженных белорусов в Минске.

«Наши дорогие братья-белорусы протестуют против закона «о тунеядстве», - говорится в официальном твиттере «Открытой России».

«Открытая Россия» - общественное сетевое движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского. Организация борется за создание правового российского государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.