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РИА Новости: Белорусы требуют вернуть свободные и честные выборы

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  • 17.02.2017, 20:20
Фото: «Радыё Свабода»

О Марше рассерженных белорусов передали практически все российские информационные сайты, включая главное агентство – РИА Новости.

Участники "Марша рассерженных белорусов", организованного в Минске представителями белорусской оппозиции, приняли резолюцию с требованиями к властям, в частности, они призывают отменить декрет "о тунеядцах", передает РИА Новости.

Около тысячи человек (на самом деле несколько тысяч – прим. Charter97.org) собрались на Октябрьской площади.

Они приняли резолюцию с требованиями в властям, которую зачитал один из организаторов акции — кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич. Документ содержит требования отменить декрет "о тунеядцах", прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также "вернуть свободные и честные выборы".

Резолюция содержит призыв к власти начать переговоры, и, если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия". Кроме того, были выбраны четыре человека из представителей оппозиционных лидеров для переговоров с властью.

Участники марша двигались с файером, плакатами и растяжками, под музыку из переносных колонок, с бело-красно-белыми флагами по проспекту Независимости в сторону министерства по налогам и сборам. Люди кричали лозунги "Живет Беларусь", а также "Солидарность", "Нет декрету номер три".

За акцией наблюдают сотрудники милиции, в том числе в штатском, они не препятствовали проведению акции, но не позволили участникам марша выйти на проезжую часть во время движения.

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля.

По данным министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Беларуси.


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