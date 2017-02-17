Ученые надеются через два года оживить мамонтов 1 17.02.2017, 21:00

Правда, это будет не «чистый» мамонт, а на первом этапе гибрид между мамонтом и слоном

Считается, что, кроме охоты наших предков, исчезновению мамонтов примерно 4,5 тысячи лет назад способствовали и изменения климата. Мамонты прожили порядка 140 тысяч лет. Они были намного крупнее современных слонов и имели длинную шерсть. Самцы достигали в высоту 3,5 метров, а их бивни достигали в длину 5 метров, пишет kp.ru.

Возрождение мамонтов станет возможным благодаря ДНК этих вымерших много лет назад животных, полученных из их скелетов, сохранившихся в условиях вечной мерзлоты. Строго говоря, называть животное, эмбрион которого может появиться уже в 2020 году, мамонтом будет неправильно, потому что это будет гибрид между мамонтом и азиатским слоном. Возможно, его назовут «мамослон».

За возрождение мамонтов берутся ученые из Гарварда. Они попытаются сделать это, соединив гены азиатского слона с генами мамонта, отвечающими за длинную и густую шерсть, толстые слой жира и особую кровь, позволявшую мамонтам жить в ледниковый период. Среди других отличительных характеристик – маленькие уши и короткие хвосты, позволявшие им жить при низких температурах.

Американские ученые намерены создать мамослона не при помощи суррогатной слонихи, а в искусственной утробе. Проект начался в 2015 году и продвигается вперед быстрыми темпами. На данный момент ученым удалось увеличить количество генов мамонта, внедряемых в яйцеклетку слона, с 15 до 45.

«Наша цель – создание зародыша гибрида между слоном и мамонтом,- рассказал Daily Mail руководитель проекта, профессор Джордж Черч. - Это будет слон, но от остальных слонов его будет отличать ряд характеристик, присущих мамонту. Через пару лет эмбрион мамослона станет реальностью».

Возрождение мамонтов, хотя на первом этапе только в виде гибрида со слоном, стало возможно благодаря резкому рывку, совершенному в последние годы генной инженерией. Речь идет о методике CRISPR/Cas9, разработанной в 2012 году и позволяющей с большой точностью соединять ДНК.