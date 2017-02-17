«Дзецюкi» выступят в Белостоке 17.02.2017, 23:11

Фото: budzma.by

Концерт группы Dzieciuki состоится в Белостоке 25 февраля.

Новая программа «Лютыя» будет представлена в клубе Gwint, передает «Радыё Рацыя».

Как сообщили организаторы, белорусы могут отправиться на концерт с бесплатной визой на 4 дня.

Новая 2-часовая программа от гродненской фолк-панк-группы «Дзецюки» в Белостоке будет включать как старые революционно-протестные песни «Лясныя браты», «Хлопцы балахоўцы», «Забытая магіла», «Трыццаць сёмы», так и свежий материал из готовящегося нового альбома.

Поехать в Польшу на концерт с бесплатной визовой поддержкой могут граждане моложе 25 лет, для остальных действует скидка 50%. Все, что требуется, — это купить билет на концерт и зарегистрировать его по специальной форме. Пошаговую инструкцию по оформлению анкеты и другие подробности можно найти на сайте muztur.by.

- Как минимум презентуем три совершенно новые песни, но нельзя говорить о том, что это новая программа. Мы просто не смогли подготовить так много новых песен. Поэтому это в каком-то смысле старая, а в каком-то - новая программа. Мы исполним песни из первого и второго альбомов плюс три новые песни, - рассказал вокалист группы Александр Денисов.