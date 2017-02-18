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В Китае археологи обнаружили крепостные ворота древнего города

  • 18.02.2017, 8:16
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Фото: russian.news.cn

Открытие было сделано спустя более чем полвека после начала археологических изучения.

В Китае ученые, проводящие раскопки на месте древнего города Чжэнхань на территории городского округа Синьчжэн в провинции Хэнань, обнаружили остатки городских ворот. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

Это открытие было сделано спустя более чем полвека после начала археологических изучения.

Отмечается, что открытие археологов имеет важное значение для исследования древнекитайского фортификационного искусства.

Фото: russian.news.cn

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